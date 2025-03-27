В СМИ рассказали о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер не способен вербально общаться и нуждается в постоянном уходе. Об этом 27 марта пишет Daily Mail со ссылкой на корреспондента немецкого телеканала RTL Феликса Горнера.

«Ситуация очень печальная», — сказал Горнер, который, по информации Daily Mail, является другом Шумахера.

По словам Горнера, семья гонщика по-прежнему очень бережно относится к его частной жизни и многие из близких друзей и родственников не осведомлены о состоянии его здоровья.

«В настоящее время есть максимум 20 человек, которые могут подойти к Михаэлю. На мой взгляд, это правильная стратегия, потому что семья действует в его интересах. Они всегда строго охраняли его частную жизнь, и это не изменилось», — заключил Горнер.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во Французских Альпах. Семья Шумахера скрывает всё происходящее с ним. В декабре 2023 года Ральф Шумахер отметил, что его брат не сможет вернуться к полноценной жизни.