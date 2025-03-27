В Госдуме оценили возвращение компании Ariston в Россию

Возвращение зарубежных компаний является закономерностью, которую прогнозировали еще в 2022 году. Об этом депутат Госдумы Сергей Колунов заявил в четверг, 27 марта, прокомментировав возможное скорое возобновление работы итальянской компании Ariston в России.

«Вряд ли можно говорить о том, что возвращение компаний обосновано какими-то высокоморальными побуждениями. На мой взгляд, причина здесь одна, и она предельно простая — деньги, желание продолжить зарабатывать в России. У нашего населения высокая покупательная способность, а российский рынок действительно привлекательный. Вот европейцы и возвращаются», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Колунов напомнил, что недавно президент России Владимир Путин подчеркнул, что не все зарубежные компании смогут вернуться в страну.

«За прошедшие годы мы доказали, что, во-первых, можем произвести всё сами, а во-вторых, что у нас есть другие друзья и партнеры, чей бизнес стремительно развивается в России. Дефицита никакого нет, не было и не будет», — заключил он.

Ранее в этот день производитель бытовой техники Ariston заявил о намерении вернуться на российский рынок, сообщает 360.ru.

В компании уточнили, что 26 марта 2025 года указом президента РФ холдинг Ariston был восстановлен во владении и полном управлении акциями своего российского дочернего общества ООО «Аристон Термо Рус».

В апреле 2024 года Путин передал 100% акций работающих в России дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпром бытовые системы», передает НСН.