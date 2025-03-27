МПК аннулировал результаты Николая Полухина на Паралимпиаде в Сочи из-за допинга

Антидопинговый трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) установил, что российский лыжник Николай Полухин нарушил антидопинговые правила на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом 27 марта сообщается на сайте организации.

«Антидопинговый трибунал МПК признал Николая Полухина виновным в нарушении антидопинговых правил на Паралимпийских играх в Сочи, а его индивидуальные результаты на этом мероприятии (включая одну золотую и две серебряные медали) были аннулированы», — написано в материале.

Уточняется, что обвинения возникли в результате расследований МПК доказательств, которые представило Всемирное антидопинговое агентство.

Президент WADA Витольд Банька 18 марта призвал свою команду изменить Антидопинговый кодекс, чтобы отличать случайное загрязнение проб от умышленного потребления допинга. По словам главы WADA, система не должна быть слишком жесткой, чтобы спортсмены не страдали от несправедливого отношения.