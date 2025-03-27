Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Культура
Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в России в начале апреля
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Авто
Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 13%
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Мир
Четыре российских туриста погибли в результате инцидента с батискафом в Египте
Мир
ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Мир
Автор книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет
Мир
Оверчук сообщил об отправке первого грузового поезда из РФ в Пакистан в апреле
Мир
Замглавы Гагаузии Петров сообщил об обысках в правительстве автономии
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

МПК аннулировал результаты Николая Полухина на Паралимпиаде в Сочи из-за допинга

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Антидопинговый трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) установил, что российский лыжник Николай Полухин нарушил антидопинговые правила на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом 27 марта сообщается на сайте организации.

«Антидопинговый трибунал МПК признал Николая Полухина виновным в нарушении антидопинговых правил на Паралимпийских играх в Сочи, а его индивидуальные результаты на этом мероприятии (включая одну золотую и две серебряные медали) были аннулированы», — написано в материале.

Уточняется, что обвинения возникли в результате расследований МПК доказательств, которые представило Всемирное антидопинговое агентство.

Прощание с золотом: почему CAS принял самое жесткое решение по делу Валиевой
Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей для несовершеннолетней спортсменки

Президент WADA Витольд Банька 18 марта призвал свою команду изменить Антидопинговый кодекс, чтобы отличать случайное загрязнение проб от умышленного потребления допинга. По словам главы WADA, система не должна быть слишком жесткой, чтобы спортсмены не страдали от несправедливого отношения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025