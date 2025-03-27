Захарова призвала воздержаться от оценок характера переговоров РФ и США

Необходимо воздерживаться от эмоциональных оценок характера переговоров и отношений РФ и США. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос «Известий» о переговорах между государствами.

«Давайте пока не будем давать каких-то дополнительных эмоциональных оценок, давайте будем судить по конкретным шагам», — сказала она.

Дипломат напомнила, что в Эр-Рияде прошли переговоры между государствами. В ходе этих контактов стороны детально обсудили все аспекты взаимодействия, разложив на составляющие как запланированные действия, так и уже достигнутые результаты. Она отметила, что есть определенные позитивные моменты, однако также остаются задачи, которые необходимо решить.

«А говорить о каких-то качественных оценках состояния двусторонних отношений — это прерогатива руководства страны», — подчеркнула Захарова.

В этот же день посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что в отношениях России и США открылось «окно возможностей». По его словам, президенты стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств. Он подчеркнул, что стороны нацелены на результат в этом вопросе.

До этого, 19 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и США планируют поэтапно нормализовать российско-американские отношения, которые будут основаны на взаимном уважении, доверии и выгоде.