Основатель «Русагро» Мошкович не признал вину в мошенничестве

Предприниматель, основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший член Совета Федерации от Белгородской области Вадим Мошкович не признал свою вину по делу о мошенничестве, передает 27 марта корреспондент «Известий» из зала суда.

Подсудимый заявил, что считает себя законопослушным гражданином и честным человеком. Также Мошкович опроверг данные о том, что у него якобы есть самолет.

«Сведения о том, что у меня есть личный самолет, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом», — заявил он судьям.

Фигурант также отметил, что у него есть проблемы с сердцем и ему не хотелось бы «умереть в тюрьме». Его адвокат добавил, что компания «Русагро» готова заплатить залог за основателя холдинга в размере 1 млрд рублей, чтобы его не арестовывали.

«Мы против удовлетворения ходатайства. Прошу приобщить суд заявление «Русагро», компания готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — сказала сторона защиты.

Ранее 27 марта Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании Мошковичу меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант был доставлен в суд. Следствие ходатайствует об аресте до 25 мая. Сообщалось, что установлен факт владения Мошковичем заграничной недвижимостью и наличия израильского гражданства. Также следствие ходатайствует об аресте бывшего гендиректора компании Максима Басова.

Источник «Известий» днем ранее сообщил о задержании предпринимателя. В офисах компании провели обыски. В тот же день Мошковичу и Басову предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщалось, что деятельность «Русагро» продолжается в штатном режиме после прошедших обысков, компания готова оказать содействие правоохранительным органам. В «Русагро» также отметили, что из-за случившегося могут возникнуть вопросы у клиентов, партнеров и сотрудников предприятия. При этом уточнялось, что компания ведет свою деятельность в соответствии с законодательством.