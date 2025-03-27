В Курской области при атаке дрона ВСУ ранен полицейский
В Курской области при атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал сотрудник полиции. Об этом 27 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вчера в результате атаки украинского дрона по автомобилю в Суджанском районе ранения получил 26-летний сотрудник суджанского отдела полиции. Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн призвал жителей региона быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
24 марта в Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали три человека. Пострадавших доставили с осколочными ранениями в больницу.