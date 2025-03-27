МИД РФ выступил против планов Парижа построить военную базу на острове Майотта

Строительство очередной базы военно-морских сил Франции (ВМС) на острове Майотта демонстрирует нежелание президента страны Эммануэля Макрона уважать территориальную целостность Коморских островов. Об этом 27 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы воспринимаем сообщение о возможном строительстве еще одной военной базы на острове как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа, ну и, конечно, наглядную демонстрацию его нежелания уважать территориальную целостность Союза Коморских островов, его избирательного подхода к Генеральной Ассамблее и Организации Объединенных Наций», — заявила она на брифинге.

При этом Захарова напомнила, что территориальная принадлежность острова закреплена за Союзом Коморских островов согласно международному праву, а также в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 1975 года и 1979 года.

По ее словам, уже существующая на острове Майотта военная база предназначена не столько для защиты от возможных внешних угроз, сколько для контроля над незаконно удерживаемой заморской территорией.

Представитель МИДа подчеркнула, что Россия выступает против необоснованной милитаризации любых территорий, которая носит неблагоприятные последствия для мира и безопасности отдельных регионов.

Ранее, 18 марта, Макрон сообщил, что на авиабазе Люксой-сен-Совёр, расположенной на границе с Германией в Люксёй-ен-Бэн, к 2035 году разместят истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками. Он добавил, что Франция инвестирует порядка €1,5 млрд на модернизацию и адаптацию авиабазы, в частности операционной инфраструктуры.