Стала известна возможная дата старта продаж Lada Niva Sport

Классический внедорожник Lada Niva в модификации Sport поступит в продажу 5 апреля, в день рождения «Нивы». Такие сроки озвучили дилерам АвтоВАЗа, сообщает 27 марта Telegram-канале «Автопоток».

Lada Niva Sport отличается спортивными настройками подвески и тормозов, а также оригинальным силовым агрегатом. Он оснащается 1,6-литровым 16-клапанным мотором от Granta Sport мощностью 122 л.с. Время разгона с нуля до «сотни» у Niva Sport по сравнению с классической Niva Legend сократилось на пять секунд, а максимальная скорость выросла на 20 км/ч.

Двигатель расположен продольно и агрегатирован с модернизированной механической трансмиссией (применены усиленные шестерни пятой передачи, усилен картер сцепления, применен однорычажный привод раздаточной коробки).

Планируется, что Niva Sport получит еще мелкосерийную версию под названием Silk Way в честь ралли-рейда «Шелковый путь».

Сборкой новой модификации займется подразделение «Лада Спорт», на конвейер которого АвтоВАЗ поставляет окрашенные кузова «Нивы», предсерийное производство модели началось в конце декабря прошлого года.

Накануне сообщалось, что автомобили семейства Lada Granta получат максимальную комплектацию #Club с расширенным списком опций. Она отличается наличием климатической установки и другого оборудования.