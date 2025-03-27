В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех солдат США в Литве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте извинился за преждевременное сообщение о гибели четырех американских солдат в Литве, их поиски продолжаются. Об этом 27 марта сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.
«Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу», — написала она на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Харт сообщила, что Рютте ссылался на сообщения СМИ. По ее словам, формально генсек НАТО «не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна».
26 марта сообщалось о гибели четверых американских военных в ходе тактических учений на центральном полигоне армии страны в городе Пабраде. Официально их смерть не была подтверждена. В тот же день в Литве обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules, на которой перемещались американские солдаты. Она была затоплена в водоеме. Позже Рютте заявил о достоверности данной информации, однако сообщил, что не знает подробности.