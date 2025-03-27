Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин призвал поддерживать статус РФ в качестве мощной морской державы
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Общество
В СК возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в Египте
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Армия
Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями
Мир
Фон дер Ляйен сообщила о сохранении Евросоюзом антироссийских санкций
Экономика
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян
Мир
Bloomberg сообщило о стремлении США к контролю над ресурсами Украины
Мир
СМИ узнали об ущербе в €11 млрд для Германии из-за тарифов США на автомобили
Мир
Венгрия надеется на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»
Общество
Путин заявил о стремлении РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике
Мир
Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине
Мир
Молдавский оппозиционер заявила о незаконно вынесенном ей запрете покидать Молдавию
Мир
В Кремле сообщили об отсутствии точной даты следующих переговоров между РФ и США
Армия
Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки «Пермь»
Мир
Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов

В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех солдат США в Литве

0
EN
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте извинился за преждевременное сообщение о гибели четырех американских солдат в Литве, их поиски продолжаются. Об этом 27 марта сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.

«Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу», — написала она на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Харт сообщила, что Рютте ссылался на сообщения СМИ. По ее словам, формально генсек НАТО «не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна».

Туда нельзя: Литва закроет пропускные пункты на границе с Белоруссией
Вильнюс намерен лишить своих граждан возможности безвизового выезда в соседнюю страну

26 марта сообщалось о гибели четверых американских военных в ходе тактических учений на центральном полигоне армии страны в городе Пабраде. Официально их смерть не была подтверждена. В тот же день в Литве обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules, на которой перемещались американские солдаты. Она была затоплена в водоеме. Позже Рютте заявил о достоверности данной информации, однако сообщил, что не знает подробности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025