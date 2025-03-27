Рябков заявил о преждевременности далеких прогнозов по отношениям РФ и США
Недавние контакты Москвы и Вашингтона лишь начало оздоровления отношений между странами, выводы делать рано. Об этом 27 марта заявил заместитель МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной конференции «Россия и Индия».
Также Рябков сообщил, что Россия получила сигналы от США о взаимоуважительном диалоге, что открывает возможность для «неконфронтационного сосуществования».
По его словам, такие шаги важны для установления стабильного и конструктивного общения между двумя странами.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения между РФ и США остаются крайне сложными из-за многолетней политики предыдущих американских администраций.