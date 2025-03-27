В России произошло 202 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 202 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 252 человека. 20 погибших были пассажирами и водителями. Об этом 27 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 20 ДТП, в которых погибших нет, но 23 участникам дорожного движения, в том числе одному ребенку, потребовалась медпомощь. Причиной пяти происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

В результате 55 ДТП, 23 из которых произошли на пешеходных переходах и 32 вне зоны их действия, погибли три пешехода, еще 53 получили ранения различной степени тяжести. Так, в Черкесске 30-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне установленного для этого места. При этом ближайший регулируемый пешеходный переход находится всего в 20 м от места ДТП. Пожилая женщина госпитализирована.

За минувшие сутки зарегистрировано 31 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 29 юных участников дорожного движения, в том числе 11 пешеходов, шесть из которых получили травмы на пешеходных переходах, 11 детей-пассажиров, велосипедист и четыре водителя мототранспорта. Погибли двое детей — ребенок-пешеход и водитель средства индивидуальной мобильности.

Так, в подмосковной Балашихе вечером водитель городского маршрутного автобуса, следовавшего без пассажиров, совершил наезд на пятилетнего мальчика, возвращавшегося из детского сада в сопровождении матери. Юный пешеход перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок погиб.

В городе Соль-Илецке Оренбургской области 13-летний школьник, управляя в вечернее время электросамокатом с мощностью двигателя 600 Вт, при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшейся навстречу легковой автомашиной. Средством индивидуальной мобильности шестиклассник управлял без мотошлема и какой-либо защитной экипировки. Подросток погиб. Электросамокат, на котором он передвигался в момент происшествия, ему приобрели родители в качестве подарка на будущий день рождения.

Госавтоинспекция обратила внимание родителей на необходимость обеспечить максимальную безопасность детей во время весенних каникул — периода, когда отдыхающие от занятий школьники много свободного времени проводят на улице и, как следствие, чаще попадают в автоаварии. Отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или даже гибели юных участников дорожного движения.

Родителей призвали строго контролировать и пресекать, а не поощрять попытки детей и подростков без опыта, уверенных навыков вождения и твердых знаний ПДД использовать средства индивидуальной мобильности, а тем более выезжать на дороги общего пользования. Пересекать проезжую часть на СИМ всегда необходимо только по пешеходному переходу и спешившись.

«Водителям при передвижении в населенном пункте или вблизи пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными и максимально снижать скорость, чтобы успеть среагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки. С наступлением весеннего периода особенно осторожными автомобилистам и водителям городского общественного транспорта следует быть при проезде перекрестков, поскольку поведение детей-пешеходов, а также несовершеннолетних водителей, использующих велосипеды, самокаты и средства индивидуальной мобильности, зачастую непредсказуемо в силу возраста и особенностей детской либо подростковой психологии», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Ранее в этот день сообщалось, что российские водительские удостоверения могут признать действительными для управления транспортными средствами в Китае. Заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил, что признание водительских прав Минтранс и МВД России обсуждают с КНР.