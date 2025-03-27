FT узнала о беспокойстве оборонных компаний США из-за отношений с союзниками

Крупные оборонные компании США обеспокоены ухудшением отношений Вашингтона и его союзников после прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом 27 марта сообщил газета Financial Times (FT).

По данным издания, предприятия военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов десятилетиями полагались на международных союзников, которые в больших объемах заказывали у них оружие. Но политика администрации Трампа в отношении НАТО побудила несколько стран усомниться в своей зависимости от американских вооружений, пишет FT.

«Я обеспокоен тем, что чистая политика может навредить нашим перспективам в будущих тендерах», — заявил один из руководителей ведущего американского оружейного концерна.

Как отмечает газета, истребитель F-35 считается самой дорогой оборонной программой США. Он эксплуатируется 19 странами — союзницами Соединенных Штатов, в том числе теми, кто не входит в Североатлантический альянс. Однако некоторые из них сейчас пересматривают свои заказы на истребители, опасаясь эксплуатационных ограничений, заключили в FT.

Агентство Associated Press 20 марта сообщило, что Канада ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о снижении зависимости страны в оборонной сфере от США. Уточняется, что новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-15. Решение было принято, чтобы найти другие варианты «с учетом меняющейся обстановки».