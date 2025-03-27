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ГИТИС совместно с партнерами запустит совместный проект

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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«Афиша», ГИТИС и «Арт-платформа» запускают совместный проект — конкурс-лабораторию «Малая форма». «Афиша» первой среди крупнейших отечественных игроков рынка развлечений будет развивать формат инвестиционной поддержки молодых творческих команд. Конкурс объединяет образование и культуру с интересами «культурного» бизнеса и взращивает будущих предпринимателей в сфере креативных индустрий.

В рамках конкурса-лаборатории студенты творческих курсов получат возможность создать профессиональный спектакль, встроенный в систему современного театрального процесса. Участники проекта получат опыт работы с практиками современного театра, навыки эффективно и успешно работающих механизмов для реализации творческих задач.

Марафон «Малой формы» проходит в Москве и в этом году состоит из нескольких этапов. Основой будущего спектакля станут произведения Даниила Хармса. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения этого драматурга, поэтому проект одновременно будет приурочен к мемориальной дате.

На первом этапе в конкурсе примут участие две команды студентов ГИТИСа. Обе получат равные условия для подготовки эскиза: они примут участие в мастер-классах от экспертов, станут обладателями стартового бюджета на воплощение художественного решения и получат возможность репетировать на сцене «Арт-платформы» в Новом Манеже. Результат будет представлен на итоговом питчинге — защите проектов и показе эскизов. Для оценки работ приглашены крупнейшие мастера и ключевые фигуры современной сцены: Григорий Заславский, ректор ГИТИСа; Кирилл Крок, директор Театра им. Евг. Вахтангова; Олег Меньшиков, народный артист России, художественный руководитель Театра им. Ермоловой; и другие.

Конкурс-лаборатория «Малая форма» будет проводится каждый год и даст очевидный импульс развитию новых форм театрального дела, стимулом для прямых инвестиций в креативные индустрии России.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»: «Для «Афиши» участие в проекте «Малая форма» —больше чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и «Арт-платформой» ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой. Это уникальный шанс для каждого участника выйти за рамки учебных постановок и попробовать свои силы в создании полноценного спектакля. Как и во всех наших собственных и партнерских проектах, мы стремимся создавать пространство, где культура оживает и становится доступной каждому, а новые имена получают шанс заявить о себе».

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