Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Публициста Бориса Стомахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ранее осужденного за призывы к терроризму, заочно признали виновным и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).
«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович, ранее дважды судимый, (судимость в установленном порядке не снята и не погашена), признан виновным в совершении преступлений <…>, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в Telegram-канале пресс-службы.
Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания.
В ноябре 2024 года Стомахина заочно арестовали и объявили в международный розыск за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.
Борис Стомахин — российский публицист, которого трижды приговаривали к лишению свободы по делам о разжигании межнациональной вражды и призывах к экстремизму. После освобождения в 2019 году он покинул Россию.