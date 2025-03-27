Матвиенко призвала ООН занять честную позицию по преступлениям против журналистов РФ
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 27 марта заявила, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны занять объективную и честную позицию в отношении преступлений против журналистов из России.
«Надо обратиться в ООН и все соответствующие международные структуры с осуждением, чтобы наконец они заняли позицию объективную, честную и выразили свое мнение. Просто нетерпимая ситуация», — сказала Матвиенко.
Председатель также подчеркнула, что «агонизирующий киевский режим» прибегает к террористическим актам и преследует российских журналистов.
По ее словам, ответственность за такие действия несут не только власти Украины, но и те, кто поставляет Киеву оружие и разведданные.
Ранее в этот день глава комиссии СФ РФ по информполитике Алексей Пушков обратился в международные организации с призывом осудить убийства российских журналистов в зоне боевых действий. По его словам, все международные организации должны активно заниматься защитой прав и жизни журналистов.