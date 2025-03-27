Акции Ford и GM упали после решения Трампа о введении пошлин

Акции General Motors, Ford и других автопроизводителей упали на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на ввоз автомобилей, произведенных за пределами страны, сообщает агентство Reuters 27 марта.

Так, акции General Motors упали на 8%, Ford и Stellantis — на 4,5%, а Toyota, Honda и Hyundai — на 3–4%.

Новые тарифы вступят в силу 2 апреля. Они будут применяться ко всем импортируемым легковым автомобилям и легким грузовикам, а позже (с мая) — к ключевым узлам, таким как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты. По оценкам Белого дома, новые тарифы принесут США примерно $100 млрд ежегодно, указало агентство Bloomberg.

Предполагается, что в результате введения пошлин стоимость обычного кроссовера поднимется на $4 тыс., а стоимость произведенного в США электромобиля увеличится на $12 тыс.

Пошлины ударят по американским производителям, считают эксперты. GM импортирует некоторые пикапы Chevrolet Silverado с заводов в Мексике и Канаде, в то время как Stellantis производит некоторые модели в Мексике, включая внедорожник Jeep Compass. Ford выпускает внутри США большую долю своих автомобилей, чем его конкуренты из Детройта. Впрочем, в Мексике Ford производит модели Maverick и Bronco Sport.

Мексика занимает первое место в списке лидеров стран — поставщиков автомобилей в США. В 2025 году из нее ввезли 2,96 млн автомобилей на сумму $78,5 млрд. Следом идут Япония, Южная Корея, Канада и Германия.

Ранее в этот день сообщалось, что США введут еще более жесткие пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Канады в случае антиамериканского сотрудничества между Оттавой и Брюсселем.