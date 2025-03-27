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Собянин рассказал о популярности Некрасовской линии метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За пять лет Некрасовской линией метро воспользовались больше 200 млн раз, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Это первая линия, на которой все станции оборудованы лифтами, и первая линия, цветовую гамму для которой выбирали жители города.

По мнению Собянина, полный запуск ветки «стал для москвичей одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия». Линия связала столичные районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский.

Для обслуживания Некрасовской линии было построено электродепо «Руднево» — с корпусом для ремонта и камерой для мойки составов.

Мэр рассказал, что в 2011 году транспортная ситуация на юго-востоке столицы была непростой: районы быстро застраивались, а Таганско-Краснопресненская линия плохо справлялась с нагрузкой.

«Решать проблему начали с запуска Некрасовской линии. Позднее появилась пересадка на БКЛ, ввели МЦД-3», — отметил Собянин.

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