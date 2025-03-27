Руденко сообщил о подготовке к визиту Лаврова в КНДР
В Москве идет подготовка к визиту министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. Об этом 27 марта сообщил журналистам заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
Он отметил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и РФ ведут переговоры по поводу обмена визитами. Планируется, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию.
«У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — приводит слова Руденко «РИА Новости».
Ранее, 16 марта, в Пхеньяне прошли переговоры Руденко с замглавы МИД КНДР Ким Чон Гу и министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Представители государств договорились об обмене опытом и двустороннем сотрудничестве, а также о практических мерах по укреплению взаимоотношений между странами.
В Пхеньяне 19 июня 2024 года прошло подписание нового договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ пришел на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.