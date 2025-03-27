В СК зафиксировали факты атаки дронов ВСУ на гражданские объекты в Курской области
Следственный комитет России (СК РФ) зафиксировал доказательства атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 24 марта украинские боевики сбросили с дрона взрывное устройство на территорию жилого дома в поселке Коренево Курской области, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения получили два человека, один из них 12-летний ребенок.
Кроме этого в Хомутовском районе Курской области вследствие детонации взрывного устройства, сброшенного целенаправленно украинскими военными с БПЛА на продуктовый магазин, пострадал мирный житель.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
20 марта СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки БПЛА ВСУ на жилой массив в Курской области. Установлено, что 19 марта боевики ВСУ сбросили взрывное устройство на село Мокрушино Беловского района области. На момент совершения атаки там находились мирные жители. В результате пострадали два человека.