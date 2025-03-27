В Европе не исключили возможности размещения военных на западе Украины
Европейские военные обсуждают возможное размещение контингента «коалиции желающих» на территории Украины, в том числе вдоль Днепра. Об этом 27 марта сообщает Associated Press.
«Европейские войска не будут размещены на линии фронта в Украине и не будут вступать в бой в первый день с российскими войсками. Они будут силами, которые отговорят русских от повторного наступления», — приводит издание слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Уточняется, что в качестве альтернативы рассматривается размещение войск на западе Украины или в соседних государствах.
Ранее, 21 марта, страны так называемой коалиции желающих решили отказаться от отправки сухопутных сил на Украину. Вместо этого западные страны планируют сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. Ряд экспертов в разговоре с британской газетой Financial Times связали изменение подхода с нехваткой у Великобритании сил для размещения большого числа военных на Украине.