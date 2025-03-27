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В Европе не исключили возможности размещения военных на западе Украины

AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины
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Фото: REUTERS
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Европейские военные обсуждают возможное размещение контингента «коалиции желающих» на территории Украины, в том числе вдоль Днепра. Об этом 27 марта сообщает Associated Press.

«Европейские войска не будут размещены на линии фронта в Украине и не будут вступать в бой в первый день с российскими войсками. Они будут силами, которые отговорят русских от повторного наступления», — приводит издание слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Уточняется, что в качестве альтернативы рассматривается размещение войск на западе Украины или в соседних государствах.

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Ранее, 21 марта, страны так называемой коалиции желающих решили отказаться от отправки сухопутных сил на Украину. Вместо этого западные страны планируют сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. Ряд экспертов в разговоре с британской газетой Financial Times связали изменение подхода с нехваткой у Великобритании сил для размещения большого числа военных на Украине.

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