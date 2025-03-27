Синоптик сообщил о начале «автомобильной» весны в Москве

В Москве началась «автомобильная» весна, теперь можно менять зимние шины на летние, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале 27 марта.

«В Москве началась «автомобильная» весна — это когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю», — сообщил Тишковец.

Утром 27 марта в Москве температура воздуха составляла +3 градуса. Небо на 90% затянуто облаками, осадков пока нет. Видимость составляет 13 км, влажность — 94%. Атмосферное давление в норме — 747,5 мм рт. ст., поделился он. В течение дня в столице ожидается кратковременный дождь — примерно около 3 л воды на метр площади, после полудня температура воздуха поднимется до +6...+9 градусов.

25 марта сообщалось, что импорт автомобильных шин из Китая в Россию по итогам января – февраля 2025 года сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $85,7 млн.

7 марта стало известно, что в феврале 2025 года средняя цена на новую летнюю шину для легковых автомобилей в ценовых сегментах без учета премиального составила 10,7 тыс. рублей. По сравнению с февралем 2024 года средняя цена летней шины почти не изменилась, тогда она составляла 10,6 тыс. рублей.