Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до двух
Жертвами пожара в отеле Kervansaray на горнолыжном курорте Улудаг в Турции стали двое сотрудников, сообщает в четверг, 27 марта, телеканал TRT Haber.
Отмечается, что возгорание началось ночью по неустановленной причине. При этом отель был закрыт для гостей, так как еще в январе власти нашли в нем ряд нарушений и отказали в выдаче новой лицензии.
«Выяснилось, что в момент пожара в здании находились 12 человек, которые работали в отеле и на горнолыжном курорте внизу, от дыма пострадали лыжный инструктор, его жена и сын», — указано в публикации.
Семья, управляющая горнолыжным курортом, проживала на пятом этаже здания. Отмечается, что 12 сотрудников отеля были оперативно эвакуированы спасателями. Впоследствии двое из них умерли.
О пожаре на горнолыжном курорте Улудаг в турецком городе Бурса сообщалось ранее в этот день. Мэр города Мустафа Бозбей изначально сообщил об одном погибшем. Он также заявил, что, по предварительным данным, на момент пожара гостиница не функционировала, так как ранее суд вынес постановление о выселении отеля. В тушении огня принимали участие 110 сотрудников различных спасательных ведомств.