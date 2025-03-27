Минцифры предложило ввести в РФ звание ветерана военной журналистики

Министерство цифрового развития РФ 27 марта предложило внести в закон «О ветеранах» положения о статусе ветерана военной журналистики, который позволит работникам рассчитывать на выплаты и льготы от государства за работу в зоне боевых действий.

«У них (военкоров. —Ред.) нет оружия, они не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью. К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут. Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Помимо введения ветеранского статуса для военкоров Минфицры также предлагает увеличить предусмотренную законом компенсацию для раненых сотрудников СМИ и родственником погибших журналистов. Наряду с этим должна появиться особая выплата в случае ранения или гибели корреспондента в зоне спецоперации.

«Наша задача — поддерживать журналистов, чтобы они знали, что их труд важен и ценен», — подчеркнули в министерстве.

На этой недели в зоне спецоперации погибли или были ранены журналисты нескольких российских СМИ.

Так, 24 марта был убит корреспондент «Известий» Александр Федорчак, работавший на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В тот же день в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

Позднее, 26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Указывается, что машина со съемочной группой вещателя подорвалась на украинской мине. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.