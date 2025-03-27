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Спецборт МЧС России доставил в Пакистан более 31 т гумпомощи

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Фото: МЧС России
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Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Исламскую Республику Пакистан гуманитарную помощь массой более 31 т. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил более 31 т гуманитарного груза», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Как указало ведомство, груз включает продукты питания, в том числе детские, одежду и предметы первой необходимости.

Уточняется, что операция проведена по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

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Ранее, 24 ноября 2024 года, сообщалось, что в Мьянму была доставлена гуманитарная помощь. В состав гумпомощи входят предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы, а также передвижная электростанция.

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