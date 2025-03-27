Спецборт МЧС России доставил в Пакистан более 31 т гумпомощи
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Исламскую Республику Пакистан гуманитарную помощь массой более 31 т. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил более 31 т гуманитарного груза», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Как указало ведомство, груз включает продукты питания, в том числе детские, одежду и предметы первой необходимости.
Уточняется, что операция проведена по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Ранее, 24 ноября 2024 года, сообщалось, что в Мьянму была доставлена гуманитарная помощь. В состав гумпомощи входят предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы, а также передвижная электростанция.