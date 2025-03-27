Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
США введут еще более жесткие пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Канады в случае антиамериканского сотрудничества между Оттавой и Брюсселем. Об этом 27 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Если Евросоюз будет работать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то против них обоих будут введены широкомасштабные пошлины — гораздо более широкие, чем запланированные сейчас, — написал он в социальной сети Truth Social.
Президент добавил, что США были лучшим другом из всех, которые когда-либо были у Канады и Европы.
Днем ранее Трамп сообщил о введении в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.
В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу нового тарифа на автомобили в США. Она подчеркнула, что пошлины Трампа вредят бизнесу и потребителям, и заявила, что ЕС намерен отстаивать свои экономические интересы.