Пострадавшего оператора Первого канала Волкова доставили в НИИ Склифосовского
Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который пострадал в Белгородском приграничье, доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Экстренные службы привезли пациента на вертолетную площадку медучреждения, откуда его немедленно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для лечения.
«Команда Склифа немедленно приступила к оказанию медицинской помощи», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
26 марта сообщалось о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой во время работы в Белгородской области, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Уточняется, что машина со съемочной группой канала подорвалась на украинской мине.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося для определения причастных к преступлению лиц, добавили в ведомстве.