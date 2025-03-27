Трамп назвал суды в Нью-Йорке и Вашингтоне самыми коррумпированными
Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил о необходимости проверки судебной системы страны, назвав суды Вашингтона и Нью-Йорка самыми коррумпированными и радикальными.
По словам Трампа, судебная система сломана во многих частях США, а Нью-Йорк и Вашингтон занимают первое место по своей коррумпированности и радикализму.
«Необходимо немедленно провести расследование этой фальсифицированной системы», — уточнил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Американский лидер раскритиковал судью Джеймса Боасберга, ранее постановившего прекратить массовые депортации мигрантов. Трамп назвал его крайне предвзятым и выразил недовольство тем, что Боасберг рассматривает уже четвертое дело, связанное с ним.
«Какой позор, что «судья» Боасберг получил уже четвертое дело, связанное со мной! Это статистически невозможно», — заявил Трамп.
Он также выразил сомнения в честности системы распределения дел и отметил, что в Вашингтоне ему сложно рассчитывать на справедливый суд.
Ранее, 25 марта, сообщалось, что крупные союзы учителей США и правозащитники из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию Трампа из-за решения ликвидировать министерство образования. 21 марта стало известно о том, что Трамп подписал указ об упразднении американского министерства образования. Его полномочия предполагается передать властям штатов и местным сообществам.