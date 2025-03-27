Бойцы ВС РФ уничтожили технику ВСУ в белгородском приграничье
Бойцы 1-й инженерно-саперной бригады батальона беспилотников «Феникс» группировки войск «Север» успешно отражают попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаки в белгородском приграничье. Кадры боевой работы российских военнослужащий есть в распоряжении «Известий».
Отмечается, что команда работает слаженно. Пилоты беспилотников выслеживают технику врага и группы пехоты противника, а затем наносят прицельный удар. Параллельно с ними за картинкой наблюдают командир группы и еще один боец. Вместе проще ориентироваться по рельефу местности.
«Пока одни бойцы всматриваются в небо и следят, другие уже выходят на позицию с готовым дроном. Останавливаться нельзя. Потеря времени — прорыв противника. Это недопустимо», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Приоритетной целью для уничтожения остается западная техника, подчеркнули бойцы группировки войск «Север». Российские подразделения продолжают удерживать позиции и уничтожать силы противника.
Ранее, 24 марта, в Минобороны сообщили, что операторы FPV-дронов поразили инженерную машину разграждения, боевую бронемашину и другую технику ВСУ в приграничном районе Белгородской области.