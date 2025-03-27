Получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался
Водитель рейсового автобуса, получивший ранения во время атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР), скончался. Об этом 27 марта сообщил глава Горловки Иван Приходько.
«Наши медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Также глава выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Об атаке ВСУ на ДНР сообщалось ранее, 26 марта. В результате ударов, помимо водителя автобуса, пострадали еще два человека. Уточнялось, что со стороны ВСУ совершено около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе снаряды кассетного типа, и ударные БПЛА.