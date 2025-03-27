В Боливии в результате наводнений погибли более 50 человек
В результате проливных дождей и наводнений в Боливии погибли более 50 человек. Об этом 26 марта заявил президент страны Луис Арсе.
Он уточнил, что пострадали также более 370 тыс. семей, а переехать пришлось более чем 100 тыс. граждан. По его словам, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
«Эти стихийные бедствия вынуждают нас объявить чрезвычайное положение в стране», — приводит слова Арсе агентство Reuters.
Отмечается, что режим ЧС позволит правительству закупить припасы и облегчить распределение ресурсов. Кроме того, по всей стране к помощи пострадавшим были привлечены тысячи военнослужащих.
Газета La Nacion 8 марта сообщила, что в результате наводнения в портовой провинции Буэнос-Айреса в Аргентине погибли 10 человек. По данным издания, в городе выпало более 400 мм осадков, была затоплена значительная часть города. Из затопленных территорий эвакуировали более 1 тыс. человек.