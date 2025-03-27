В США прибыл самолет с новым послом РФ в Вашингтоне Дарчиевым
Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл 27 марта в Вашингтон. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно информации сервиса, борт прибыл в 20:14 по местному времени (03:14 мск), уточнило «РИА Новости».
Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник также сообщил, что Дарчиев прибыл в США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила о планах российского посла Александра Дарчиева направиться в США в ближайшие дни.