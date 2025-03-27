В результате стрельбы во Флориде погибли четыре человека
В результате стрельбы в американском штате Флорида погибли четыре человека, в числе которых трое детей. Об этом 26 марта сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что стрельба произошла в городе Пемброк-Парк. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тела женщины, младенца и двоих детей. Кроме того, в результате инцидента были госпитализированы мужчина и 10-летняя девочка.
По факту стрельбы начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Телеканал CBS4 Local 22 марта сообщил, что один человек погиб и еще несколько пострадали в результате стрельбы в парке города Лас-Крусес в штате Нью-Мексико. Отмечалось, что точное количество раненых неизвестно. На месте происшествия работали правоохранительные органы.