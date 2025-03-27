В генконсульстве РФ в Пусане сообщили об отсутствии угрозы для жизни моряков
Жизни российских моряков, пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia, ничего не угрожает. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Пусане.
«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они проходят реабилитацию в клиниках Пусана. На данный момент угрозы жизни российских граждан нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По информации пресс-службы, судно Crystal Asia было отбуксировано в порт Камчхон в Пусане.
В результате пожара на российском судне Crystal Asia, которое находилось у побережья Южной Кореи недалеко от города Пусан, 26 марта пострадали шесть человек, двое из них были в тяжелом состоянии.