Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже

После саммита «коалиции желающих» в Париже, где планируется обсуждение гарантий безопасности для Киева, президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить американскому лидеру Дональду Трампу и проинформировать его о том, что Европа может сделать для Украины. Об этом 27 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из канцелярии французского президента.

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа», — сказано в публикации.

По данным агентства, более 30 европейских лидеров соберутся в четверг, 27 марта, чтобы определить свою роль в переговорах о прекращении огня под руководством США. Среди вопросов, выдвигаемых на обсуждение, будет размещение миротворческих сил на Украине, отметили в издании.

Телеканал BFMTV сообщил 21 марта, что Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих», запланированный на 27 марта. Уточнялось, что участие в нем примет в том числе украинский президент Владимир Зеленский.

Позднее, 26 марта, Макрон заявил, что Франция выделит Украине дополнительные €2 млрд военной помощи. Он добавил, что Париж также подготовил для киевского режима план поставок противотанковых ракет «Милан», ракеты класса «земля – воздух» «Мика», ракеты «Мистраль».