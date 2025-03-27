Путин принял отставку Куйвашева с поста губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Об этом 26 марта сообщили на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в указе.

Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания, отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин 26 марта назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Он был утвержден на эту должность в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона Евгения Куйвашева по собственному желанию.