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Al Jazeera сообщил о 13 погибших в результате ударов Израиля по центру Газы

Al Jazeera: в результате ударов Израиля по центру Газы погибли 13 человек
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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Как минимум 13 человек погибли в результате нескольких ударов войск Израиля по центральной части сектора Газа, сообщил 27 марта телеканал Al Jazeera.

В материале уточняется, что удары пришлись на общественную кухню в лагере беженцев Нусейрат, которая предоставляла бесплатные горячие обеды.

По данным телеканала, в результате израильских атак в секторе Газа в среду, 26 марта, погибли по меньшей мере 26 человек. При этом ожидается, что число погибших будет расти, так как в больницы поступили люди с серьезными ранениями.

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Агентство Associated Press сообщило 24 марта, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по крупнейшей больнице на юге сектора Газа, в результате чего погибли два человека, в их числе — 16-летний подросток и член политического бюро палестинской группировки ХАМАС. В тот же день стало известно, что жертвами действий ЦАХАЛ в Газе за сутки стали свыше 50 человек.

Телеканал Al Jazeera 25 марта сообщил, что по меньшей мере 65 палестинцев погибли за сутки в результате атак израильской армии по сектору Газа.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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