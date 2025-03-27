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Дарчиев указал на открывшееся «окно возможностей» в отношениях России и США
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Дарчиев указал на открывшееся «окно возможностей» в отношениях России и США

Посол Дарчиев: в отношениях России и США открылось «окно возможностей»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отношениях России и США открылось «окно возможностей». Об этом 27 марта заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней [американской] администрации на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», — отметил он в беседе с журналистами после прилета в Вашингтон.

По словам Дарчиева, президенты стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств. Он подчеркнул, что Россия и США нацелены на результат в этом вопросе.

«Соответствующая работа по всем направлениям уже идет, есть нацеленность с обеих сторон на результат», — сказал посол.

При этом Дарчиев добавил, что несмотря на это, решение накопившихся вопросов потребует больших усилий.

«Расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», — уточнил он.

Кроме того, дипломат отметил «хороший темп» работы по восстановлению связей между странами.

«Практическая работа взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать, руководствуясь принципом строгой взаимности», — подытожил Дарчиев.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта заявил, что Москва выступает за переговоры с Вашингтоном по всем направлениям. 20 марта американский лидер Дональд Трамп подчеркнул важность восстановления хороших отношений с Россией для США.

За день до этого, 19 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран планируют поэтапно нормализовать российско-американские отношения, которые будут основаны на взаимном уважении, доверии и выгоде.

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