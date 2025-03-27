Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады обнаружили вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять российским штурмовикам и зачистить его. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы артиллерийскому расчету. Тогда расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели.

При этом после первого пристрелочного выстрела вторым точным выстрелом из гаубицы пехота ВСУ в укрытии была уничтожена, сообщили в ведомстве.

После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и убыли в укрытие. В дальнейшем артиллеристы-десантники перед заходом подразделений российской армии на опорный пункт провели артиллерийскую подготовку и поддержали штурмовые подразделения.

«Достаем, спокойно работаем», — сказал командир орудия с позывным Кардан.

Артиллеристы уссурийских десантников выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций противника и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области. При этом артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, ведут прицельный огонь с расстояния свыше 8 км. Их навыки уже отработаны до автоматизма, скорость достигает восемь выстрелов в минуту, отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ 26 марта сообщили, что российские военнослужащие при помощи БПЛА «Герань-2» нанесли удар по месту запуска дронов ВСУ в населенном пункте Долинское Запорожской области. В результате произошло возгорание позиции.