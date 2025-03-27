Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил реактивными термобарическими снарядами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны.

Уточняется, что разведка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Тогда расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.

В ведомстве отметили, что корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА. После выполнения боевой задачи расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

«Ведем оборону, смотрим за небом, наблюдаем. Главная цель — охранять боевую машину», —сказал стрелок, гвардии ефрейтор Александр Клименко.

В МО РФ 26 марта сообщили, что бойцы группировки войск «Север» с помощью расчетов FPV-дронов уничтожили живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на харьковском направлении. Отмечается, что военнослужащим удалось обнаружить боевиков ВСУ благодаря разведывательному беспилотнику.