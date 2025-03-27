Экипаж вертолета Ка-52М поразил технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вертолет Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек и отправился в безопасное место.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех позиций противника, добавили в Минобороны РФ.

Минобороны 26 марта показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25, которые нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.