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Пять человек пострадали в результате ДТП на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На Камчатке произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек получили травмы. Об этом в четверг, 27 марта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции края.

По информации ведомства, ДТП произошло в ночь на 27 марта на трассе, соединяющей поселки Нагорный и Мирный. Инициатором аварии стал 25-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, не имеющий водительских прав.

Двигаясь с небезопасной скоростью, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Mazda Atenza, за рулем которого был 35-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

С места аварии в травматологическое отделение были доставлены водитель и 25-летняя девушка-пассажир Toyota, а также 23-летняя женщина и 40-летний мужчина, находившиеся в Mazda. Еще одну 25-летнюю девушку-пассажира Mazda госпитализировали в реанимационное отделение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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Накануне сообщалось о ДТП на трассе в Приморском крае. Уточнялось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Хабаровск – Владивосток под Уссурийском, в результате чего двое взрослых и двое детей получили травмы.

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