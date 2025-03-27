Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar

В середине апреля ГКРЧ планирует выделить «неопределенному кругу лиц» диапазон частот 2483,5–2495 МГц для создания сотовых сетей 4G. Об этом говорится в материалах межведомственной комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Это необходимо для обеспечения производственной деятельности и технологических процессов, повышения их безопасности и эффективности цифровой трансформации различных отраслей экономики, отмечено в документах. Вопрос рассматривается по совместному заявлению Минэнерго, Минпромторга и «Росатома».

На частотах, которые могут быть выделены российской индустрии и энергетикам, до 2022 года в РФ работал американский оператор спутниковой связи Globalstar, рассказал «Известиям» один из специалистов по частотному планированию. По его словам, в 2022-м компания прекратила деятельности в России, и эти частоты были возвращены государству. И сейчас их получит промышленность — это первый прецедент такого рода, ведь раньше частоты для LTE выдавали только сотовым операторам.

Получение частот для промышленного LTE открывает огромные возможности перед предприятиями, уверены участники рынка. На них могут работать сложные системы управления, в частности, высокотехнологичными станками, автономным транспортом на предприятиях, осуществляться координация мобильных бригад и многое другое.

«У корпораций есть много различных резонов в развертывании частной сотовой сети вместо того, чтобы прибегать к услугам коммерческих операторов мобильной связи. Среди них быстрое сотовое покрытие производственных активов в удаленной местности, до которой коммерческие операторы не дошли: такие потребности имеют не только нефтяники, газовики и иные добычные предприятия, месторождения которых зачастую находятся в безлюдной местности, а то и вовсе на шельфе, но и сельхозпроизводители», — объясняет партнер ComNews Research Леонид Коник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По своим волнам: промышленности передадут частоты американского Globalstar