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Названы самые перспективные разработки беспилотных авиасистем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы завершил третий отбор разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС). Гранты на сумму 2,3 млрд рублей получили 35 научно-исследовательских и конструкторских стартапов.

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Цель конкурсных отборов — развитие отрасли БАС в России и стимулирование перспективных разработок, создание передовых, серийных дронов, высокотехнологичных компонентов, организация последующих испытаний, пилотирования и производства. Отбор проектов проводится среди резидентов национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Эксперты фонда рассмотрели 143 заявки по итогам масштабного третьего отбора проектов со всей страны. Из них только 99 прошли экспертизу. По итогам рассмотрения 35 проектов стали победителями. Они откроют новые возможности для развития технологического лидерства. В их числе: использование искусственного интеллекта в работе БАС, возможность перевозки грузов до 100 кг и новые способы обучения операторов. Все проекты уже законтрактованы для разработки и внедрения новых решений», — рассказал «Известиям» генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев.

В числе новых проектов, которые получили финансирование, эксперты фонда НТИ сообщили о пяти наиболее перспективных. Это бортовой модуль комплексной системы управления (КСУ) на основе искусственного интеллекта, гибридный комплекс БАС, который состоит из воздушного БПЛА грузоподъемностью и специализированного наземного дрона, беспилотная авиационная система uDrone «Лидер», симулятор-тренажер «Русское небо» и беспилотное авиационное судно самолетного типа «Реактив-1».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полетный проект: названы самые перспективные разработки беспилотных авиасистем

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