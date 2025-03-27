В ЕС рассказали о возможной отмене безвиза с Грузией
Евросоюз (ЕС) допускает отмену безвизового режима с Грузией после принятия в ней нового закона об иноагентах, сообщил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховский.
«Процесс либерализации визового режима ЕС тесно связан с постоянным выполнением конкретных контрольных показателей, включая верховенство закона, уважение прав человека и функционирование демократических институтов. Если принятие закона об иностранных агентах будет оценено как серьезное отступление от этих обязательств, у ЕС есть механизмы для инициирования процесса приостановления», — отметил Здеховский.
По его словам, объединение не исключает и введения новых санкций против Тбилиси в случае принятия документа.
18 марта парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах. В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что в финальном (третьем) его планируют рассмотреть в начале апреля.
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В тени занавеса: Евросоюз может отменить безвиз с Грузией