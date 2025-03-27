Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Спорт
В Британии допустили возвращение сборных и клубов РФ на мировые турниры по футболу
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Мир
Рубио заявил о необходимости переоценки санкций для решения конфликта на Украине
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если курс, к которому привязываются нефтегазовые доходы, останется на нынешних условиях — с начала года он укрепился почти на 19% — до 84 рублей за доллар.

Игра на повышение: рубль резко укрепился к доллару и евро
Почему дорожает рубль 26 февраля, ждать ли его ослабления

Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэка, заложил в бюджет на 2025-й курс доллара 96,5 рубля. Однако из-за ослабления «американца» на 1 рубль годовые поступления в бюджет РФ снижаются на 150–160 млрд, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, ранее министр финансов Антон Силуанов также говорил о зависимости доходов от курса. При этом, согласно его оценке, изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений на 100 млрд.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер пояснил, что многие годы в курс рубля были вшиты геополитические риски вложений в российскую экономику, но в последнее время наблюдается потепление отношений между Россией и США.

Также ЦБ постепенно улучшает оценки платежного баланса, напомнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это значит, что страна экспортирует всё больше, а импортирует меньше, — из-за этого приток валюты в РФ выше, чем отток.

По словам Мильчаковой, средний курс доллара за год составит 93–95 рублей. В этом случае потери бюджета от укрепления нацвалюты не превысят полтриллиона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доход, но: крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025