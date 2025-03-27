Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн рублей

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если курс, к которому привязываются нефтегазовые доходы, останется на нынешних условиях — с начала года он укрепился почти на 19% — до 84 рублей за доллар.

Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэка, заложил в бюджет на 2025-й курс доллара 96,5 рубля. Однако из-за ослабления «американца» на 1 рубль годовые поступления в бюджет РФ снижаются на 150–160 млрд, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, ранее министр финансов Антон Силуанов также говорил о зависимости доходов от курса. При этом, согласно его оценке, изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений на 100 млрд.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер пояснил, что многие годы в курс рубля были вшиты геополитические риски вложений в российскую экономику, но в последнее время наблюдается потепление отношений между Россией и США.

Также ЦБ постепенно улучшает оценки платежного баланса, напомнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это значит, что страна экспортирует всё больше, а импортирует меньше, — из-за этого приток валюты в РФ выше, чем отток.

По словам Мильчаковой, средний курс доллара за год составит 93–95 рублей. В этом случае потери бюджета от укрепления нацвалюты не превысят полтриллиона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доход, но: крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн