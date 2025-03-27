Выбор перед выборами

Национальное собрание Армении 26 марта приняло во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Европейский союз. Закон был поддержан 64 голосами парламентариев, в то время как против проголосовали только семь депутатов.

Несмотря на законодательные усилия Армении в направлении евроинтеграции, Евросоюз официально не приглашал Армению к вступлению. Новый закон состоит всего лишь из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Принятие нового закона стоит рассматривать в двух плоскостях: внешней политики и внутриполитической ситуации в Армении.

Внешнеполитическое измерение принятия закона

В настоящее время отношения России и Армении переживают сложный этап. Это выражается в сворачивании со стороны Еревана таких стратегических направлений сотрудничества на постсоветском пространстве, как коллективная безопасность и военно-техническое сотрудничество.

В 2024 году Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А в последнее время всё чаще слышны мнения о возможном выходе Армении из организации. Руководством Армении неоднократно озвучивались тезисы о том, что в сфере безопасности необходима диверсификация. И одним из возможных источников гарантий безопасности страны назывались государства Евросоюза.

Насколько страны ЕС в действительности готовы гарантировать безопасность Армении — вопрос спорный и пока открытый. Но в армянском обществе формируется представление о ЕС как о потенциальной альтернативе России в сфере безопасности. Принятый закон вполне вписывается в уже реализуемую стратегию «сбалансированной и балансирующей» внешней политики, суть которой выражается в поддержании баланса между отношениями с ЕС, Россией и другими региональными игроками.

К тому же нынешние власти Армении, по всей видимости, стремятся символически обозначить завершение постсоветской эпохи и еще дальше дистанцироваться от российского влияния, направить сигнал европейским партнерам о готовности к более глубоким формам интеграции с ЕС, чем действующее в настоящее время Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СЕРА).

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения готова интегрироваться с ЕС настолько, насколько сам ЕС будет готов ее принять. Руководством Армении делается ставка и на ценностный аспект отношений с Европой: более тесные отношения с ЕС представляются как отражение собственных демократических ценностей. В январе 2025 года на полях Давосского форума Никол Пашинян заявил, что Армения как демократия естественным образом стремится войти в «мейнстрим демократии».

Внутриполитическое измерение принятого закона

Внутриполитическая ситуация в Армении остается непростой. На протяжении довольно долгого периода страну сотрясали массовые демонстрации, в обществе произошел раскол. Этот раскол наиболее остро ощущается в вопросах статуса Нагорного Карабаха, отношений с Азербайджаном и Россией. Но по вопросу развития отношений с ЕС армянское общество более консолидировано.

В 2026 году в Армении должны состояться парламентские выборы, поэтому принятие закона о намерении вступить в Европейский союз вполне можно рассматривать как начало борьбы за электорат. Для Пашиняна и его соратников важно продемонстрировать населению страны успехи на европейском треке внешней политики.

Никол Пашинян подчеркивал, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято на уровне закона, что для этого нужен всенародный референдум. Можем допустить, что руководство страны попробует объединить проведение референдума с выборами в один день. Этот механизм уже был испытан чуть раньше в Молдове.

Правительство будет постепенно осуществлять унификацию правовых норм и стандартов с европейскими, сохраняя экономические связи в регионе. Никол Пашинян подчеркивает важность инициативы «Перекресток мира» как ключевого проекта, направленного на восстановление транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией, что позволит углубить экономическую связность с региональными партнерами и ЕС. Несмотря на сближение с ЕС, Армения заявляет о приверженности сбалансированной внешней политике и намерена сохранить отношения с Россией, Ираном и другими соседями.

На пути сближения с ЕС Армения с высокой долей вероятности может столкнуться с экономической реакцией со стороны России. Она может быть достаточно болезненной для Армении, учитывая высокую зависимость от российских энергоресурсов, денежных переводов, от торговли с Россией.

Остаются крайне актуальными риски в сфере безопасности. Продолжается поиск стабильности в отношениях с Азербайджаном. Обострение отношений с Россией может значительно ослабить позиции Армении на этом пути.

Стоит помнить, что закон был принят большинством голосов в парламенте, но немалое количество депутатов воздержалось. Это может углубить внутренние политические разногласия и вызвать сопротивление оппозиции, критикующей курс на европейскую интеграцию без гарантий безопасности.

Стремление к вступлению в ЕС способно вызвать ухудшение отношений с Россией. Но принятие закона само по себе не повлечет серьезных последствий.

Многое будет зависеть от позиции Евросоюза. На сегодняшний день ЕС явно не готов к приему новых членов в свои ряды из числа постсоветских государств. Внутри ЕС достаточно кризисных явлений. Возможное применение со стороны Москвы в отношении Еревана рычагов давления в виде повышения цен на газ, введения торговых барьеров и т.п. может рассматриваться как крайняя мера, поскольку эти шаги подорвут доверие к ЕАЭС и ослабят интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

Автор — заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ, кандидат политических наук

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