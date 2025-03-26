Путин поддержал намерение главы Чувашии Николаева переизбраться на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева баллотироваться на губернаторских выборах в 2025 году на второй срок. Встреча главы республики и российского лидера состоялась 26 марта.

Николаев заявил о своем намерении баллотироваться на должность главы региона на новый срок и обратился к Путину за поддержкой.

«Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные», — отметил президент РФ, пожелав Николаеву успехов.

Глава Чувашии ранее в этот же день доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Николаев в ходе встречи отметил, что впервые объем налогов, который сгенерировала экономика республики, превысил консолидированные расходы бюджета.