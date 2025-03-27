Госдеп одобрил возможную продажу Катару БПЛА и боеприпасов почти на $2 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную сделку о продаже Катару беспилотников и связанных с ними систем и боеприпасов на общую сумму $1,96 млрд. Соответствующее заявление 26 марта было опубликовано на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности минобороны США.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Катара противостоять текущим и будущим угрозам, предоставляя своевременную разведку, наблюдение, обнаружение целей, противодействие наземным и противоморским силам для его безопасности и обороны. Эта способность является сдерживающим фактором для региональных угроз и будет в первую очередь использоваться для укрепления его внутренней обороны», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится о поставке восьми беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B, а также 110 ракет AGM-114R2 Hellfire II, 200 хвостовых комплектов боеприпасов прямой атаки KMU-572 и 300 бомб весом 500 фунтов общего назначения BLU-111. Помимо этого, в сделку включены системы наведения, двигатели, головки наведения, учебные ракеты, контейнеры для транспортировки, оборудование для их обслуживания и перепрограммирования, запчасти, программное обеспечение.

В документе подчеркивается, что предполагаемая продажа будет соответствовать внешнеполитическим и национальным целям безопасности США, так как она поможет улучшить безопасность дружественной страны, которая является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе, уточнили в агентстве.

В Пентагоне 25 марта сообщили, что США заключили с компанией General Dynamics Electric Boat дополнительный контракт на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI стоимостью $1 млрд. Работы планируется завершить к сентябрю 2035 года.