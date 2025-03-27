Al Masirah сообщил об ударах США по авиабазе хуситов в Сане
Вооруженные силы (ВС) США нанесли авиаудары по военно-воздушной базе Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена города Сана. Об этом 26 марта сообщил телеканал Al Masirah.
По данным издания, находящаяся рядом с аэропортом Саны авиабаза была атакована с воздуха как минимум дважды.
Кроме того, телеканал заявил, что американские военные также нанесли серию авиаударов по некоторым столичным районам. О погибших и раненых не сообщается.
Телеканал Al Masirah 23 марта сообщил, что в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) США по городу Сана есть пострадавшие и погибшие. Уточнялось, что под бомбардировку попал жилой дом, расположенный на севере населенного пункта.
Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене.