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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Министерство обороны России 27 марта сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Иван Васин, выполняло боевую задачу по поиску скрытых огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе разведки при помощи беспилотника Васин обнаружил полуразрушенный дом, где находилась скрытая огневая позиция с пулеметным расчетом противника.

Тогда он быстро оценил обстановку и отправил ударный БПЛА в район позиций украинских боевиков. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, ефрейтор Васин верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его. Это в дальнейшем способствовало продвижению российских штурмовых подразделений вглубь обороны противника.

Также в Минобороны РФ заявили, что подразделение, в составе которого действовал сержант Дмитрий Быстрых, находилось в оборонительных порядках на одном из наиболее вероятных направлений наступления противника. Сержант, находясь на наблюдательном посту, первым обнаружил два вражеских дрона-камикадзе, которые приближались к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ.

Быстрых, оценив расстояние до цели, выстрелами из стрелкового оружия сбил оба дрона, которые потеряли управление, упали на подлете к наблюдательному посту и сдетонировали, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям российской армии. В ведомстве подчеркнули, что Дмитрий Быстрых не допустил атаки на позиции российских войск и предотвратил потери среди личного состава подразделения ВС РФ.

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В Минобороны РФ 26 марта сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном морском транспорте в районе Кинбурнской косы на входе из Черного моря в Днепровский лиман. Цель была поражена с расстояния более 6 тыс. м от огневой позиции. При этом повторным пуском ракеты цель была окончательно уничтожена.

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